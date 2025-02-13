Четыре мемориальные доски разместят в Брянске

Четыре мемориальные доски в честь известных брянцев разместят в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета депутатов.
Депутаты Брянского горсовета на заседании территориальной группы Володарского района обсудили вопросы по увековечению памяти известных земляков. Мероприятие провёл руководитель группы Игорь Болунёв.
Так, мемориальную доску планируют разместить на фасаде детской библиотеки № 1 имени Сорочкина в Володарском районе в честь бывшего председателя Брянской областной организации Союза писателей России Владимира Сорочкина. Он 14 лет, с 2007 по 2021 год, возглавлял писательскую организацию региона. Первое стихотворение было опубликовано на страницах областной газеты «Брянский комсомолец» в далёком 1977 году. С тех пор из-под его пера вышли сотни стихотворений. Произведения Владимира Сорочкина публиковались не только в России, но и за рубежом, а также в переводах на другие языки – в Беларуси, Украине, Азербайджане. Владимир Сорокин — лауреат многих литературных премий.
«На заседании депутатской группы приняты решения по увековечению памяти участников СВО Андрея Александровича Макеева и Дениса Сергеевича Конова. Мемориальные доски в честь погибших защитников Отечества разместят на фасаде здания школы №26 имени В.И. Кунаева», — сообщил Игорь Болунёв.
Ещё одна мемориальная доска появится на здании поликлиники Брянской городской больницы №2. На ней увековечат имя бывшего главного врача учреждения Василия Чебана. Он возглавлял горбольницу № 2 с 1968 года на протяжении 37 лет. В январе 2024 года Василий Чебан ушёл из жизни.
«Уверен, что потомки будут хранить память и о подвигах наших земляков-воинов, и о тех, кто мирным трудом способствовал процветанию родного города», — подчеркнул Игорь Болунёв.
Минувшее заседание подчеркнуло важность сохранения памяти о прошлом и передачи его ценностей нынешнему и будущему поколениям жителей города.
12.02.2025 12:57
Пришло время героев
В регионе будут готовить управленцев из числа ветеранов СВО. С весны прошлого года по поручению Президента РФ Владимира Путина реализуется масштабная программа для участников специальной военной операции «Время героев». Её первые выпускники, получившие необходимые компетенции, стали кадровым подкреплением для гражданских ведомств, предприятий и общественных организаций по всей стране. В нашем регионе также будет запущен аналог
12.02.2025 12:51
Смоленщина» Твардовского
На Смоленщине выпустили уникальный сборник стихов А.Т. Твардовского.Уникальная книга, в которой на каждой странице — виды и образы родной Смоленщины, вышедшие из-под пера поэта, писателя, военного корреспондента Александра Трифоновича Твардовского. Сборник презентовали в Штабе общественной поддержки в Смоленске – в дату, когда поэт был награжден орденом Ленина за его поэму «Страна Муравия». Поддержку в издании
12.02.2025 12:49
«Мы не спим по ночам»
Смоляне жалуются на шум от работы клуба. Жители дома №20а по улице 8 Марта в Смоленске обратились к председателю областной Думы Игорю Ляхову с жалобой на шум от компьютерного клуба, расположенного на первом этаже их жилого дома. Проблема была озвучена на личном приеме граждан, который Игорь Ляхов провел в региональной приемной Президента Российской Федерации. Инициативная
12.02.2025 12:48
Пойдём погуляем?!
В 2025 году в Смоленской области планируется обновить 46 дворовых и 26 общественных территорий. Кроме того, продолжится реализация трёх успешных проектов–победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях: в Починке, Ярцево и Гагарине. Такими планами поделился губернатор Василий Анохин. «Для маленьких жителей установят 36 новых детских игровых площадок: в 25
12.02.2025 12:46
Спорт два в одном
В Смоленске на прошлой неделе открыли первый в регионе фиджитал-центр. В торжественном запуске работы спорткомплекса нового поколения принял участие губернатор Василий Анохин. Гостями церемонии стали президент Всероссийской Федерации Фиджитал спорта Никита Нагорный, заместитель директора Федерального центра подготовки спортивного резерва, участник программы «Время героев» Роман Гришин и руководитель Sitronics Group Сергей Ткаченко. «Как сказал Президент РФ
12.02.2025 12:45
Та заводская проходная…
Работников Смоленского авиационного завода ждёт дополнительная поддержка – прежде всего им помогут с жильём. Об этом шла речь во время рабочей встречи губернатора Василия Анохина и генерального директора корпорации «Тактические ракетные вооружения» Бориса Обносова, которая состоялась в Москве. «Первая тема в повестке – это дополнительная поддержка работников СмАЗ. Договорились, что совместными усилиями запустим соответствующую программу.