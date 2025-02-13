Четыре мемориальные доски разместят в Брянске

Четыре мемориальные доски в честь известных брянцев разместят в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета депутатов.

Депутаты Брянского горсовета на заседании территориальной группы Володарского района обсудили вопросы по увековечению памяти известных земляков. Мероприятие провёл руководитель группы Игорь Болунёв.

Так, мемориальную доску планируют разместить на фасаде детской библиотеки № 1 имени Сорочкина в Володарском районе в честь бывшего председателя Брянской областной организации Союза писателей России Владимира Сорочкина. Он 14 лет, с 2007 по 2021 год, возглавлял писательскую организацию региона. Первое стихотворение было опубликовано на страницах областной газеты «Брянский комсомолец» в далёком 1977 году. С тех пор из-под его пера вышли сотни стихотворений. Произведения Владимира Сорочкина публиковались не только в России, но и за рубежом, а также в переводах на другие языки – в Беларуси, Украине, Азербайджане. Владимир Сорокин — лауреат многих литературных премий.

«На заседании депутатской группы приняты решения по увековечению памяти участников СВО Андрея Александровича Макеева и Дениса Сергеевича Конова. Мемориальные доски в честь погибших защитников Отечества разместят на фасаде здания школы №26 имени В.И. Кунаева», — сообщил Игорь Болунёв.

Ещё одна мемориальная доска появится на здании поликлиники Брянской городской больницы №2. На ней увековечат имя бывшего главного врача учреждения Василия Чебана. Он возглавлял горбольницу № 2 с 1968 года на протяжении 37 лет. В январе 2024 года Василий Чебан ушёл из жизни.

«Уверен, что потомки будут хранить память и о подвигах наших земляков-воинов, и о тех, кто мирным трудом способствовал процветанию родного города», — подчеркнул Игорь Болунёв.

Минувшее заседание подчеркнуло важность сохранения памяти о прошлом и передачи его ценностей нынешнему и будущему поколениям жителей города.