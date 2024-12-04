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Молодежное предпринимательство как социальный трансформационный процесс: кейс программы «Я в деле»

2024, 04 декабря 14:55 Общество
Молодежное предпринимательство как социальный трансформационный процесс: кейс программы «Я в деле»
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В контексте современных социально-экономических трансформаций программа «Я в деле» представляет собой значимый инструмент институционализации молодежного предпринимательства, реализуемый на федеральном уровне совместно с Министерством высшего образования и науки РФ и партией «Новые люди».

Ключевая методологическая особенность программы — интеграция практико-ориентированного подхода с инновационными образовательными технологиями. Руководитель регионального отделения Евгения Ефремкина подчеркивает стратегическую установку на формирование профессионального молодежного сообщества через:

— Образовательные интервенции с привлечением экспертов-практиков

— Геймификацию профессиональных коммуникаций

— Принципиально новую модель обучения (30% теории, 70% практики)

— Развитие горизонтальных профессиональных связей

Показательным результатом шестого сезона стали количественные и качественные метрики: 550 участников, 100 студентов, 70 выпускников, 14 самостоятельных проектов.

Социальная инженерия: проект «Свети!»

Особого внимания заслуживает победный проект «Свети!», демонстрирующий потенциал социального проектирования в сфере детской безопасности. Инновационное решение — светодиодные значки, крепящиеся на плече, для того чтобы водители видели ребёнка в темное время суток — это принципиально новый подход к превентивной безопасности.

Проект не ограничивается технологическим решением, но включает целую образовательную стратегию: мастер-классы по ПДД, коммуникация с родительским сообществом, институциональная поддержка образовательных учреждений.

Экспертный контекст

Привлечение экспертов из различных профессиональных сред — Сергея Горелова (промышленность), Елены Никитиной (личный брендинг), Сергея Новикова (цифровые технологии) — создает мультидисциплинарное пространство профессиональной рефлексии и трансфера знаний.

Программа «Я в деле» демонстрирует системный подход к развитию молодежного предпринимательства, где технологические инновации конвертируются в социальный капитал через образовательные практики и профессиональные коммуникации.

Ключевой месседж — трансформация индивидуальных молодежных инициатив в институциональный ресурс общественного развития.

 

Молодежное предпринимательство как социальный трансформационный процесс: кейс программы «Я в деле»

Лидер партии «Новые люди» в Брянске Сергей Горелов

 

 

Фото предоставлено программой «Я в деле».

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