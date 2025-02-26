Новая угроза: дипфейк-мошенничество набирает обороты в Брянской области

В Брянской области зафиксирована новая волна киберпреступлений с использованием технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники применяют дипфейк — технологию создания поддельных видео и аудио материалов — для обмана местных жителей.
Среди пострадавших — сотрудница крупной московской компании, получившая звонок от поддельного руководителя через Telegram. Мошенники использовали синтезированный голос директора для проведения якобы «внутреннего опроса». Другой случай затронул брянского жителя, столкнувшегося с шантажом после короткого видеозвонка: преступники создали фальшивый компрометирующий контент с его изображением.
По словам Олеси Никонец, руководителя ресурсного центра волонтеров финансового просвещения Брянского филиала РЭУ им. Плеханова, современные мошеннические схемы становятся все изощреннее. «Злоумышленники могут месяцами собирать информацию о потенциальной жертве, прежде чем совершить атаку», — подчеркивает эксперт.
Статистика УМВД по Брянской области показывает рост IT-преступлений на 14% за прошлый год — зарегистрировано 4478 случаев. При этом случаи с использованием дипфейка пока официально не регистрировались, что может говорить о новизне данного вида мошенничества.
Специалисты рекомендуют игнорировать звонки с неизвестных номеров и не переходить по подозрительным ссылкам даже от знакомых, чьи аккаунты могли быть взломаны. Особую бдительность следует проявлять при видеозвонках от незнакомцев, так как они могут использоваться для создания поддельного контента.
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