Новые правила для брянских охотников: от «цифры» до экзаменов

Что ждет любителей охоты в 2025 году? Как выяснили журналисты сайта АиФ-Брянск, первая ласточка перемен уже прилетела — теперь охотбилет можно получить, не выходя из дома. Достаточно нескольких кликов на портале «Госуслуги», и документ придет в электронном виде. Правда, новшество пока приживается со скрипом — охотники по привычке предпочитают классический бумажный вариант.
Осенью грядут и другие перемены. Во-первых, двери в охотничье сообщество откроются для 16-летних (раньше билет выдавали только с 18). Правда, до права на настоящее ружье придется подождать до 21 года — пока можно будет довольствоваться пневматикой или охотничьими собаками.
Но есть и подвох — получить заветный билет станет сложнее. Придется сдавать настоящий экзамен: отвечать на сотню вопросов и демонстрировать навыки ориентирования в лесу. Прямо как в старые добрые советские времена, когда будущий охотник год ходил в кандидатах.
В регионе действует 71 охотхозяйство, где можно легально добывать разную дичь — от пушного зверя до копытных. Сроки охоты строго регламентированы и меняются по сезонам. А вот с нарушителями разговор короткий: штрафы до 50 тысяч рублей, конфискация оружия и запрет на охоту. За особо серьезные проступки, вроде охоты в заповеднике или на краснокнижных животных, можно и за решетку угодить.
И помните: даже простая прогулка по лесу с ружьем или охотничьей собакой уже считается охотой. Так что документы всегда должны быть под рукой.
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