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Закон о тишине учтет интересы брянцев, делающих ремонт

2021, 31 марта 13:03 Общество
Закон о тишине учтет интересы брянцев, делающих ремонт
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В областной думе ожидают жарких дебатов при рассмотрении законопроекта.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Брянской областной Думе Виталий Беляй прокомментировал ход работы над новым региональным законом о тишине.

Напомним, 25 марта депутаты облдумы в первом чтении приняли законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Брянской области». Документ призван запретить громкие шумы в квартирах не только ночью, но и днем. Речь идет о громкой музыке, пении, использовании пиротехники, ремонтных работах и других шумных действиях.

По словам Виталия Беляя, ситуация обострилась во время пандемии, когда была приостановлена работа детских садов и школ, взрослые перешли на удаленную работу. Многие решили использовать свободное время, чтобы сделать ремонт.

«Поэтому за последнее время в Думу неоднократно поступали предложения о введении тихого часа в дневное время. Следуя многочисленным просьбам жителей области, наша фракция вышла с такой инициативой, – сообщил Беляй. – В то же время мы понимаем, что до второго чтения будет еще много дебатов. Ведь нужно учесть и интересы тех людей, кто ремонтирует свое жилье. Возможно, для всестороннего обсуждения документа стоит привлечь не только узких специалистов, но и общественность. Наша задача – в итоге принять закон, который действительно отвечает чаяниям людей».

По словам брянского юриста Юрия Шаменкова, практика показывает, что брянцы достаточно часто обращаются с заявлениями о нарушении тишины и покоя.

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