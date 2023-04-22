Более 100 фигуристов участвуют в Кубке Климовского района

Более 100 юных фигуристов участвуют в Открытом Кубке Климовского района. О мероприятии сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Ледовом дворце Стародуба стартовал Открытый Кубок Климовского района по фигурному катанию на коньках. В нём участвуют более 100 спортсменов из Климово, Стародуба, Новозыбкова, Клинцов и Брянска.

«Спорт на Брянщине продолжает активно развивается. В частности, и фигурное катание. Если еще 3 года назад этим видом спорта в регионе занималось около 100 человек, то сегодня уже 540. И на этом мы не собираемся останавливаться! Фигурное катание должно прийти в каждое муниципальное образование Брянской области», – сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин.

Призеры и победители первого этапа конкурсной программы получили заслуженные награды.