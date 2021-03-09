Брянские фигуристы поедут на первенство России

Соревнования пройдут в Сызрани.

18 марта брянская команда синхронного катания впервые примет участие в первенстве России в Сызрани. Уровень подготовки спортсменов позволяет рассчитывать на призовые места, сообщает региональное правительство.

По словам исполнительного директора Федерации Брянской области по фигурному катанию Натальи Жемоедовой, в регионе подготовлены спортсмены не только юношеского, но и спортивных разрядов, в том числе первого. Проводятся тренировочные сборы с приглашением специалистов из Москвы.

Отделения и секции фигурного катания уже открыты не только в Брянске, но и в Климово, Клинцах, Стародубе.

В сентябре 2021 года в Ледовом дворце на Новостройке будет проводиться набор в новую группу фигуристов для детей 4-5 лет.