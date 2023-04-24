Брянские футболисты выиграли первый выездной матч этого года

«Динамо-Брянск» выиграли первый выездной матч этого года в Белгороде. Об этом рассказали в группе команды в Вконтакте.

На стадионе «Салют» в Белгороде прошёл первый выездной матч «Динамо-Брянск» в этом году. Брянцы играли с хозяевами поля «Салют — Белгород».

На 4 минуте встречи полузащитник «Динамо» Дмитрий Пикатов открыл счёт. Второй гол он же забил в начале второго тайма. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу брянских футболистов.