Брянские спортсменки завоевали «серебро» на Первенстве России
Брянские спортсменки завоевали «серебро» на Первенстве России по эстафетному бегу. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Сочи стартовало Первенство России среди девушек до 18 лет по эстафетному бегу. В первый же день там отличилась сборная Брянской области.
В эстафете 4х200 метров Юлия Сергунина из школы «Русь» и Полина Лебедева, Елизавета Туболева, Вероника Першукевич из школы имени Самотёсова показали результат в 1:42.53 секунды. Девушки заняли вторую ступень пьедестала почета.
Первым поздравил брянских спортсменок Заслуженный работник физической культуры России, президент федерации лёгкой атлетики Брянской области Юрий Трубин.
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