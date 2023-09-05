Брянские спортсменки завоевали «серебро» на Первенстве России по эстафетному бегу. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Сочи стартовало Первенство России среди девушек до 18 лет по эстафетному бегу. В первый же день там отличилась сборная Брянской области.

В эстафете 4х200 метров Юлия Сергунина из школы «Русь» и Полина Лебедева, Елизавета Туболева, Вероника Першукевич из школы имени Самотёсова показали результат в 1:42.53 секунды. Девушки заняли вторую ступень пьедестала почета.

Первым поздравил брянских спортсменок Заслуженный работник физической культуры России, президент федерации лёгкой атлетики Брянской области Юрий Трубин.