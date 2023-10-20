«Динамо-Брянск» отправилась на «карантин» на пять дней

Команда «Динамо-Брянск» отправились на «карантин» на пять дней для подготовки к важнейшему матчу сезона. Об этом сообщили в соцсетях футбольного клуба.

Тренеры и игроки «Динамо-Брянск» в полном составе на пять дней отправились на учебно-тренировочную базу клуба. На так называемом «карантине» спорстмены будут готовится к домашнему матчу с волгоградским «Ротором». В клубе отметили, что команде нужно сосредоточится на подготовке к важнейшему матчу сезона. От него зависит сохранит ли команда место в Золотой группе ЛЕОН Второй лиги А.

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