Ледовый дворец в Стародубе зимой посетили свыше 2 тысяч человек

Жители Стародубского округа вспомнили зимние забавы детства.

Ледовый дворец, который не так давно начал работу в Стародубе, оказался востребованным у жителей округа. Как сообщает местное издание «Стародубский вестник», одной из наиболее востребованных услуг стало массовое катание на льду.

Один из жителей округа рассказал изданию, что специально приезжает покататься из села и возит с собой пятилетнюю внучку. По его словам, сам он не становился на коньки с самого детства. И поначалу снова выходить на лед было непросто, но вскоре втянулся, вспомнил былые навыки и теперь испытывает ощущение, будто катался на коньках всю жизнь. Он считает, что такой вариант времяпровождения лучше, чем «зависание» перед телевизором или гаджетом.

Ледовый дворец в Стародубе принимает посетителей с октября прошлого года. В нем занимаются 100 юных фигуристов и хоккеистов. Первых тренирует участница олимпийского резерва страны Ольга Будылина, которая несла флаг на Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. А с хоккеистами занимаеся тренер Илья Коробицын, который родился в Кирово-Чепецке.