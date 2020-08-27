Брянское СМИ составило ТОП-30 самых высокооплачиваемых чиновников и депутатов региона

Рейтинг 30 самых выскооплачиваемых брянских чиновников и депутатов составили «Новости Брянска». В основу рейтинга лег ими же задекларированный доход за прошлый год.

Возглавляет рейтинг Михаил Довгалев, депутат областной Думы, заработавший за прошлый год более 274 млн рублей. Замыкает заместитель губернатора Владимир Оборотов с годовым доходом порядка 4,328 млн рублей. Губернатор Александр Богомаз занял в рейтинге 27 позицию.

Отмечается, что если бы в рейтинге учитывались задекларированные также доходы супругов, расклад был иной. Так, возглавил бы рейтинг Александр Богомаз, доход супруги которого составил почти 1,4 млрд рублей. А для депутата областной Думы Николая Патова, личный доход которого в немногим больше 1,6 млн рублей шансов на выход в ТОП-30 ему не оставил, место бы обязательно нашлось благодаря супруге, заработавшей более 140 млн рублей. Сообщается, что есть и другие примеры, когда доходы супругов ощутимо превышают заработки самих декларантов, но эти два оказались самыми яркими.

В рейтинг не были включены депутаты от Брянщины в Госдуме.

ТОП-30 самых высокооплачиваетмых чиновников и депутатов Брянщины: