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Брянское СМИ составило ТОП-30 самых высокооплачиваемых чиновников и депутатов региона

28 августа 09:47 Политика
Брянское СМИ составило ТОП-30 самых высокооплачиваемых чиновников и депутатов региона
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Рейтинг 30 самых выскооплачиваемых брянских чиновников и депутатов составили «Новости Брянска». В основу рейтинга лег ими же задекларированный доход за прошлый год.

Возглавляет рейтинг Михаил Довгалев, депутат областной Думы, заработавший за прошлый год более 274 млн рублей. Замыкает заместитель губернатора Владимир Оборотов с годовым доходом порядка 4,328 млн рублей. Губернатор Александр Богомаз занял в рейтинге 27 позицию.

Отмечается, что если бы в рейтинге учитывались задекларированные также доходы супругов, расклад был иной. Так, возглавил бы рейтинг Александр Богомаз, доход супруги которого составил почти 1,4 млрд рублей. А для депутата областной Думы Николая Патова, личный доход которого в немногим больше 1,6 млн рублей шансов на выход в ТОП-30 ему не оставил, место бы обязательно нашлось благодаря супруге, заработавшей более 140 млн рублей. Сообщается, что есть и другие примеры, когда доходы супругов ощутимо превышают заработки самих декларантов, но эти два оказались самыми яркими.

В рейтинг не были включены депутаты от Брянщины в Госдуме.

ТОП-30 самых высокооплачиваетмых чиновников и депутатов Брянщины:

  1. Михаил Довгалев — депутат Брянской областной думы — 274 686 510
  2. Игорь Алехин — депутат Брянской областной думы — 188 869 272
  3. Павел Мисеюк — депутат Брянской областной думы — 130 111 644
  4. Валерий Иванов — депутат брянского горсовета — 105 847 954
  5. Виталий Беляй — зампреседателя регионального заксобрания — 45 310 511
  6. Дмитрий Агапов — депутат Брянской областной думы — 44 218 034
  7. Сергей Веденин — депутат Брянского горсовета — 42 981 944
  8. Алексей Исаев — депутат Брянского горсовета — 41 348 979
  9. Николай Ковтунов — депутат Брянской областной думы — 32 370 863
  10. Виктор Корхов — заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов — 31 177 995
  11. Олег Маринов — депутат брянского горсовета — 24 040 046
  12. Дмитрий Добронравов — депутат Брянской областной думы — 19 042 295
  13. Максим Иванченко — депутат Брянской областной думы — 18 305 250
  14. Александр Жутенков — депутат Брянской областной думы — 14 875 094
  15. Марина Дбар — глава города Брянска — 9 808 830
  16. Роман Мимонов — депутат Брянской областной думы — 9 356 698
  17. Дмитрий Зубиков — депутат Брянской областной думы — 9 107 477
  18. Мухтар Бадырханов — депутат Брянской областной думы — 8 536 432
  19. Владимир Драников — депутат Брянской областной думы — 7 323 728
  20. Федор Дмитрук — депутат Брянской областной думы — 7 194 107
  21. Андрей Сорокин — депутат Брянского горсовета — 7 016 957
  22. Михаил Кабанов — депутат Брянской областной думы — 6 630 041
  23. Владимир Попков — председатель областной думы — 6 330 153
  24. Николай Щеглов — заместитель губернатора Брянской области — 5 636 549
  25. Антонина Катянина — депутат Брянской областной думы — 5 577 781
  26. Анатолий Бугаев — председатель постоянного комитета областной думы — 5 532 093
  27. Александр Богомаз — губернатор Брянской области — 4 939 235
  28. Александр Резунов — вице-губернатор Брянской области — 4 518 093
  29. Галина Петушкова — замгубернатора — 4 389 424
  30. Владимир Оборотов — замгубернатора — 4 328 594

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