Брянское СМИ составило ТОП-30 самых высокооплачиваемых чиновников и депутатов региона
Рейтинг 30 самых выскооплачиваемых брянских чиновников и депутатов составили «Новости Брянска». В основу рейтинга лег ими же задекларированный доход за прошлый год.
Возглавляет рейтинг Михаил Довгалев, депутат областной Думы, заработавший за прошлый год более 274 млн рублей. Замыкает заместитель губернатора Владимир Оборотов с годовым доходом порядка 4,328 млн рублей. Губернатор Александр Богомаз занял в рейтинге 27 позицию.
Отмечается, что если бы в рейтинге учитывались задекларированные также доходы супругов, расклад был иной. Так, возглавил бы рейтинг Александр Богомаз, доход супруги которого составил почти 1,4 млрд рублей. А для депутата областной Думы Николая Патова, личный доход которого в немногим больше 1,6 млн рублей шансов на выход в ТОП-30 ему не оставил, место бы обязательно нашлось благодаря супруге, заработавшей более 140 млн рублей. Сообщается, что есть и другие примеры, когда доходы супругов ощутимо превышают заработки самих декларантов, но эти два оказались самыми яркими.
В рейтинг не были включены депутаты от Брянщины в Госдуме.
ТОП-30 самых высокооплачиваетмых чиновников и депутатов Брянщины:
- Михаил Довгалев — депутат Брянской областной думы — 274 686 510
- Игорь Алехин — депутат Брянской областной думы — 188 869 272
- Павел Мисеюк — депутат Брянской областной думы — 130 111 644
- Валерий Иванов — депутат брянского горсовета — 105 847 954
- Виталий Беляй — зампреседателя регионального заксобрания — 45 310 511
- Дмитрий Агапов — депутат Брянской областной думы — 44 218 034
- Сергей Веденин — депутат Брянского горсовета — 42 981 944
- Алексей Исаев — депутат Брянского горсовета — 41 348 979
- Николай Ковтунов — депутат Брянской областной думы — 32 370 863
- Виктор Корхов — заместитель председателя Брянского городского Совета народных депутатов — 31 177 995
- Олег Маринов — депутат брянского горсовета — 24 040 046
- Дмитрий Добронравов — депутат Брянской областной думы — 19 042 295
- Максим Иванченко — депутат Брянской областной думы — 18 305 250
- Александр Жутенков — депутат Брянской областной думы — 14 875 094
- Марина Дбар — глава города Брянска — 9 808 830
- Роман Мимонов — депутат Брянской областной думы — 9 356 698
- Дмитрий Зубиков — депутат Брянской областной думы — 9 107 477
- Мухтар Бадырханов — депутат Брянской областной думы — 8 536 432
- Владимир Драников — депутат Брянской областной думы — 7 323 728
- Федор Дмитрук — депутат Брянской областной думы — 7 194 107
- Андрей Сорокин — депутат Брянского горсовета — 7 016 957
- Михаил Кабанов — депутат Брянской областной думы — 6 630 041
- Владимир Попков — председатель областной думы — 6 330 153
- Николай Щеглов — заместитель губернатора Брянской области — 5 636 549
- Антонина Катянина — депутат Брянской областной думы — 5 577 781
- Анатолий Бугаев — председатель постоянного комитета областной думы — 5 532 093
- Александр Богомаз — губернатор Брянской области — 4 939 235
- Александр Резунов — вице-губернатор Брянской области — 4 518 093
- Галина Петушкова — замгубернатора — 4 389 424
- Владимир Оборотов — замгубернатора — 4 328 594