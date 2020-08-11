Брянский краевед в субботу проведет горожан партизанскими тропами

В субботу, 15 августа, для желающих состоится экскурсия по партизанским тропам в окрестностях поселка Радица-Крыловка. Как сообщает официальный сайт проекта «Прогулки по Брянску и окрестностям», вести экскурсию будет брянский краевед Сергей Протопопов.

Участники узнают историю формирования Бежицкого партизанского отряда, судьбы его участников, услышат фрагменты воспоминаний самих партизан. Они посетят партизанский мемориал, братскую могилу партизан и штабную землянку в урочище Чистенка в 6 км от поселка.

Участие в экскурсии бесплатное.

Начало в 10:00, сбор в Радице-Крыловке у школы №15. Экскурсия рассчитана на пять часов.

Для участия нужно предварительно записаться на сайте проекта.

Возрастное ограничение: 12+.