На Брянщине заболели коронавирусом 24 и выздоровели 28 человек

Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине опубликовал свежую статистику по заболевшим и выздоровевшим. За минувшие сутки в регионе подтвердились 24 новых случая инфицирования и 28 фактов выздоровления. Новых подтвержденных смертей от коронавируса и вызванных им осложений нет.

Всего по Брянской области зафиксировано 7546 заражений коронавирусом. Выздоровели 6190 человек, умерли 35.

Всего сделано 115 419 исследований на коронавирус, в том числе 1142 за минувшие сутки.

Ранее мы сообщили, что с начала недели коэффициент распространения коронавируса, для расчета которого общее число подтвержденных случаев инфицирования за последние четыре дня делится на аналогичный показатель предшествующих им четырех дней, стабильно снижается. Свежая статистика регионального оперштаба указывает на сохранение этой тенденции.

От значений коэффициента коронавируса зависит перспектива перехода на очередной этап смягчения ограничений. В частности, для выхода на первый этап показатель должен удерживаться в пределах 0,99 на протяжении длительного времени. Брянская область сейчас находится на втором этапе послаблений.