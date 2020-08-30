Стоимость ремонта улицы Советской превысила 380 миллионов рублей

В Брянске завершается строительство новой дороги по Советской улице. С двух её сторон будут построены новые кольцевые развязки. На пересечении с улицей Крахмалёва и с улицей Объездной по первому полукольцу движение транспорта по кольцу уже открыто. На второй части развязки в эти дни продолжаются работы, сообщает Брянская городская администрация.
Установлены 30 троллейбусных опор, на них закрепили около половины от требуемого количества светильников. На следующей неделе Брянское троллейбусное управление начнёт работу по устройству троллейбусной линии. По завершении всех работ в центре автомобильного кольца будет разбита клумба.
Вместе с тем, при сухой погоде на кольце по улице Крахмалёва продолжится установка дорожных знаков, нанесение разметки, в том числе на пешеходных переходах. По информации службы технического надзора, общая готовность дороги по улице Советской составляет 91%. Стоимость объекта — более 380 миллионов рублей. Дорога строится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин, побывавший недавно в регионе и посетивший в числе других строительство дороги на Советской, назвал темпы реализации нацпроектов на Брянщине опережающими для России.
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