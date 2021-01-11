Кредитная амнистия из-за коронавируса брянцам не светит

В Ассоциации российских банков предлагают профинансировать долги банковских заемщиков из кармана депутатов, которые выступают с подобными предложениями.
В Совете Федерации обсудили недавнее предложение депутатов Госдумы от КПРФ простить всем россиянам, включая брянцев, долги по кредитам до 3 млн рублей в качестве меры поддержки населения в условиях коронавируса. Сенаторы оценивают эту инициативу скептически.
«Ситуация действительно очень непростая, и сейчас идет поиск дополнительных шагов по поддержке населения, особенно речь должна идти о поддержке наиболее пострадавших и уязвимых категорий», — отметил зампреда по экономической политике верхней палаты парламениа Константин Долгов.
Но о кредитной амнистии, по его словам, не может быть и речи, к тому же правительство, по мнению Долгова, и так неплохо поддержало граждан и бизнес весной и летом.
Не поддержали коммунистов и представители ЛДПР в обеих палатах парламента. По их оценке, в КПРФ сами не верят, что такое возможно, но воспользовались удобным случаем в очередной раз поиграть в народных заступников.
Не в восторге от идеи и в Ассоциации российских банков. Что неудивительно: ни о каких компенсациях банкам, как это происходит, например, со льготными ставками по кредитам, речи не идет.
«Банки пойдут на амнистию по кредитам, только если ее профинансируют депутаты, выступившие с подобной инициативой», — сказал президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Все остальное, по мнению Тосуняна, банкет за чужой счет, что он считает недопустимым.
Расценивают предложение коммунистов как популистское и нереализуемое и другие представители банковского сообщества. Они отмечают, что не будет против, если долги за заемщиков вернуть бюджет. Но отмечают, что тогда придется платить за половину страны, а это посложнее, чем выплатить каждому ребенку по 5 тыс. или 10 тыс. Но когда нечем заняться, обсуждать можно что угодно, констатируют они.
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