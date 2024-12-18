Брянские танцоры выиграли всероссийский турнир в столице
Брянские танцоры выиграли всероссийский турнир «25 кубок Ренессанса» в столице. Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Гагарина.
В Москве прошли всероссийские соревнования «25 кубок Ренессанса». В турнире участвовали 1632 пары из 33 регионов нашей страны.
Регион представили воспитанники студии спортивного танца «ГРАНД» Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина Денис Домахин и Александра Чувпило . Они выступили в категории «молодежь + взрослые La». Пара заняла первое место.