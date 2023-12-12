Брянская «Фантазия» представила страну на танцевальном турнире в Белоруссии и завоевала четыре награды. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В Минске прошли Международные соревнования «ALLIANCE TROPHY 2023». Турнир учреждён Министерством спорта и туризма республики Беларусь.

Во Дворце спорта в 10-й раз собрались пары из Беларуси, России, Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Регион и страну представили участники коллектива «Фантазия» брянского областного центра «Народное творчество».

Среди юниоров бронзовые награды дважды завоевали Никита Жариков и Александра Львутина.

В латиноамериканской программе среди детских пар 10-11 лет Архип Воробьёв и Ульяна Пивоварова стали победителями и обладателями Кубка «ALLIANCE TROPHY 2023». Также они завоевали «серебро» европейской программы.

Самые юные участники «Фантазии» Серёжа Коваленко и Эмилия Нехаева впервые участвовали в международных соревнованиях. Они стали четвёртыми.