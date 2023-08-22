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В Севске установили памятник тренеру команды «Буревестник»

2023, 22 августа 11:36 Спорт
В Севске установили памятник тренеру команды «Буревестник»
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В Севске установили памятник тренеру команды «Буревестник» Александру Попову. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

На Варваринском кладбище города Севска прошел митинг в память о спортсмене и тренере Александре Попове. Почтить его память пришли общественники, ветераны спорта, футболисты команды «Буревестник». 

Александр Попов посвятил  свою жизнь спорту. Еще юношей он играл в футбол за сборную Севска.Потом стал капитаном и играющим тренером. С его участием команда заняла первое место в Первенстве области в 1968 и 1969 годах.

Александре Попов умер в 2009 году. Но памятника на его могиле не было до сих пор. Воспитанников тренера, молодые футболисты и неравнодушные жители города решили это исправить. 

Открыли памятник дочь Александра Попова Татьяна, председатель общественного Совета Севского района Александр Масякин и капитан команды «Буревестник» Игорь Драгунов.  Память тренера почтили минутой молчания.

После митинга на стадионе города прошел футбольный матч команд Севска и Суземки. В севскую команду вошли игроки «Буревестника» разных поколений. 

 

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