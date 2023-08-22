В Севске установили памятник тренеру команды «Буревестник» Александру Попову. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

На Варваринском кладбище города Севска прошел митинг в память о спортсмене и тренере Александре Попове. Почтить его память пришли общественники, ветераны спорта, футболисты команды «Буревестник».

Александр Попов посвятил свою жизнь спорту. Еще юношей он играл в футбол за сборную Севска.Потом стал капитаном и играющим тренером. С его участием команда заняла первое место в Первенстве области в 1968 и 1969 годах.

Александре Попов умер в 2009 году. Но памятника на его могиле не было до сих пор. Воспитанников тренера, молодые футболисты и неравнодушные жители города решили это исправить.

Открыли памятник дочь Александра Попова Татьяна, председатель общественного Совета Севского района Александр Масякин и капитан команды «Буревестник» Игорь Драгунов. Память тренера почтили минутой молчания.

После митинга на стадионе города прошел футбольный матч команд Севска и Суземки. В севскую команду вошли игроки «Буревестника» разных поколений.