Иностранец пытался подкупить брянских пограничников

Житель ближнего зарубежья хотел попасть на территорию России.

В Брянской области задержали 57-летнего жителя ближнего зарубежья, пытавшегося незаконно пересечь российскую границу.

Как сообщает региональное УМВД, инцидент произошел в международном автомобильном пункте пропуска через государственную границу в Климовском районе.

В кабинете административного здания контрольно-пропускного пункта мужчина передал сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Брянской области 5 тысяч рублей. В обмен он рассчитывал обойти юридический запрет на право въезда в Россию.

Пограничники деньги не взяли и задержали нарушителя. Иностранцу грозит заключение сроком до года.