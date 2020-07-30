В Брянске «Супермен» с молотком избил двух девушек и разгромил машину

Остановить громилу никто не решился.

30 июля брянские соцсети взорвало видео, сделанное на Новом городке в Бежицком районе областного центра. Очевидцы сообщают, что баталии развернулись напротив школы № 13. На пятиминутной записи запечатлен конфликт мужчины средних лет с двумя девушками.

В руках мужчина держит молоток. Свободной рукой он поочередно нанес двум девушкам удары по лицу и голове, а затем выместил свою злость на припаркованном рядом Ford Mondeo. За несколько минут он разбил стекла иномарки, повредил двери, капот и фары.

Происходящее снимают и комментируют молодые люди. Вокруг немало людей, однако никто из них не осмелился вмешаться и не остановил дебошира.

Что послужило причиной конфликта и в каком состоянии находился брянский «Супермен», пока неизвестно. Очевидно, теперь ему предстоит выплатить немалую сумму владельцу иномарки, а также понести ответственность за избиение девушек.