В районе автовокзала маршрутка врезалась в ограждение

В Брянске возле автовокзала маршрутка нрмер 40 врезалась в ограждение, которое отделяет от тротуара проезжую часть. Фотографии с места инцидента опубликовали в соцсети ВКонтакте участники сообщества «ЧП и ДТП Брянск».

На снимках видно, что на место ДТП прибыли полицейчкие и бригада скорой помощи, а микроавтобус получил серьезные повреждения.

Официальной информации о случившемся пока нет.