Брянск заполонили несанкционированные свалки

Ежедневно региональный оператор по обращению с ТКО фиксирует до десяти подобных нарушений природоохранного законодательства. Недобросовестные граждане избавляются от строительных отходов, а управляющие компании от порубочных остатков после спила или кронирования деревьев, выгружая их рядом с контейнерными площадками.

Напомним, что в Брянске сейчас идет месячник по благоустройству. Но каждый понимает чистоту по-своему. Для кого-то закон не писан. Главное – выбросить мусор, а куда и что с ним будет дальше – не касается. На фото: проблемная площадка в Брянске по улице Азарова, 96 и в городе Сельцо (улица Строителей, 12 А), где в очередной раз нарушители устроили несанкционированные свалки.

— В связи с летним сезоном участились случаи незаконной выгрузки строительных отходов и порубочных остатков в близи контейнерных площадок общего пользования. Напоминаем, что вышеперечисленные отходы не относятся к коммунальным, транспортные компании, осуществляющие вывоз ТКО, не должны их забирать. Эта категория отходов подлежит вывозу по отдельной заявке. Ответственность за поддержание чистоты территории вокруг контейнерной площадки, в соответствии с законодательством, несет управляющая компания или собственник земельного участка. Ежедневно наша служба экологической безопасности объезжает контейнерные площадки и зеленые территории области и фиксирует до десяти нарушений природоохранного законодательства. Всю информацию о несанкционированных свалках мы передаем в надзорные органы для принятия мер в отношении нарушителей и ликвидации последствий. С целью контроля мы сами и по заявке администраций районов устанавливаем фотоловушки на проблемных контейнерных площадках. Но, к сожалению, штрафы не останавливают далеко не всех нарушителей, — прокомментировал ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

На прошлой неделе в борьбу с грязнулями включились жители Брянска и стали активно принимать участие в объявленной нами акции «Зеленый дозор». На электронную почту АО «Чистая планета» стали присылать фото и видео нарушений. Напоминаем, что региональный оператор по обращению с ТКО подарит современный мобильный телефон самому неравнодушному жителю, который зафиксирует на фото или видео и пришлет на электронную почту компании наибольшее количество фактов несанкционированных сбросов отходов. Подробности акции: https://chplanet.ru/smartfon-za-bditelnost/

Обо всех несанкционированных свалках и нарушениях природоохранного законодательства просьба сообщать региональному оператору по обращению с ТКО в Брянской области по телефону: +7(4832) 606-444, а также в Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области и природоохранную прокуратуру.