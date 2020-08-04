Брянские коммунальщики начали готовиться к отопительному сезону

В мэрии Брянска состоялось оперативное совещание, где участники обсудили, в частности, начавшуюся в городе подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По данным комитета мэрии по ЖКХ, управляющие компании подготовили дома к отопительному сезону на 60%. Из более чем 2800 многоквартирных домов в 1800 они опрессовали и промыли отопительные системы.

Теплоэнергетики выпонили плановые ремонт части котельных и построили две новые, которые примут на обслуживание горожан после того, как от них отказались ведомственные котельные. А еще одну блочно-модульную котельную начнут строить в ближайшее время.

Внутренние системы отопления опрессованы и промыты, по данным управления образования города, в 96% школ и детских садиков. Сейчас в процессе оформления и согласования паспорта готовность образовательных учреждений к зиме, аналогичная работа идет в учреждениях культуры и спорта.

«Мы рассчитываем, что учебный год начнётся в обычном режиме, поэтому должны быть подготовлены как помещения, так и подходы к ним», — сказал мэр Александр Макаров.

На это главный инженер дорожного управления Валентин Николаев ответил, что дорожники обновили бело-желтую разметку на 40% пешеходных переходах, ведущих к школам и детским садам, и заменяют на них лампы накаливания светодиодными.