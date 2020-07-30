Блогер расширил парковку у «БУМ-сити»

«Законопослушный гражданин» «отдал народу» место для служебного транспорта.

Автор проекта «Законопослушный гражданин» навел свои порядки у ТРЦ «БУМ-сити» в Брянске. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

«Демонтировал незаконно установленную табличку «Кроме служебного транспорта» на парковке ТРЦ «БУМ-сити»!» – похвастался блогер. Затем он отправился на поиски экипажа ГИБДД.

«Приехав на место, сотрудник ГИБДД обратился к охране ТРЦ и потребовал документально подтвердить законность установки данного знака и таблички, что сделать они, конечно, не смогли! Напомню, такой таблички нет в ПДД и ГОСТе!» – рассказал «Законопослушный гражданин».

По его словам, инспектор передал табличку на ответственное хранение охране ТРЦ и возбудил административное расследование. Также полиция проверит законность установки знака, запрещающего стоянку.