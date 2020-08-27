Брянец в соцсети раскритиковал качество ремонта остановки на бульваре Щорса

Участник сообщества «Черный список. Брянск» во ВКонтакте раскритиковал качество ремонта остановки на бульваре Щорса в Володарском районе города.
«Стыд и позор администрации, подрядчикам, субпрдрядчикам и каждому дорожному рабочему лично за ремонт остановки бульвар Щорса! Сколько ж сил надо бессмысленно потратить чтобы сделать настолько хреново для людей!? Большая остановка! Конечная двух троллейбусных, автобусного и нескольких маршрутных такси, но на остановке нет никакого дешевого убогого навеса чтобы пассажиры, люлди (!) не ждали транспорт под дождём. Огромный остановочный «карман», два тралика и автобус встанут, но в середине — столб! На столбе крупной остановки жёлтый прямоугольник с расписанием автобусов. И он не врет! Он пустой! Нет на нем ничего, ибо нет общественного транспорта часами, развалились все! В начале десятого вечера приезжает электричка Жуковка — Брянск, и на конечной нет ничего! Не уехать! Из-за столба автобусы останавливаются на проезжей части — места не хватает, а часть до столба занята маршрутками номер 3, из-за которых не разобрать, что подъезжает к остановке. Водитель 38ой просто проехал мимо, потому что не видно пассажиров, а пассажирам не видно номера маршрутки. В конце остановки пешеходный переход. Зебра нарисована в луже! Новый асфальт и пешеходный переход в луже после небольшого дождя! Как это можно было так сделать? Кто это спроектировал для ЛЮДЕЙ!? Кстати, в остановочным кармане тоже лужа, и сегодня автобус, подьезжая, брызгнул на ожидающих свой транспорт, а на боку автобуса напоминание о губернаторских выборах. Позорники! Стыдно!», — написал он.
«Ну, лужи на остановках и пешеходных переходах после ремонта дорог — это наверное бонус такой для людей, причем подарили его жителям всех районов нашего славного города», — иронизирует одна из комментаторов.
Другая участница дискуссии констатирует, что не знает ни одного объекта в городе, который после ремонта не был бы без изъянов.
А некоторые иронизируют, что по брянским меркам то, что они видят на фото, это не лужи.
27.08.2020 13:22
В Смоленском районе столкнулись тягач и «УАЗ Пикап»
26 августа около девяти часов вечера в Смоленском районе столкнулись «УАЗ 23632 Пикап» и тягач Scania G400. 56-летний водитель «УАЗа» не выбрал соответствующую скорость движения и врезался в тягач Scania G400 с полуприцепом KASSBOHRER STB, за рулем которого сидел водитель 35 лет. В результате ДТП сильно пострадал отечественный «УАЗ», а также сам водитель. В ведомстве
27.08.2020 09:32
Смоленские таможенники не пустили в Россию зараженные розы
Смоленские пограничники не пропустили на территории Смоленской области срез импортных роз, зараженных опасным карантинным вредителем, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям. Фитосанитарные инспекторы обнаружили карантинного вредителя, когда осматривали партию из 300 роз. Оказалось, что розы из Республики Беларусь заражены западным калифорнийским трипсом. Зараженные цветы, которые могли распространить на территории России вредное
26.08.2020 18:47
На Смоленщине борются с нелегальным рынком сигарет
Малый ритейл и общественные организации обратились к властям Смоленской области за помощью в противодействии нелегальному рынку сигарет, ущерб от которого для государства в 2019 году превысил 100 млрд рублей. В ходе круглого стола «Противодействие нелегальному рынку потребительских товаров на территории Смоленской области» участники подготовили ряд предложений по изменениям в федеральное законодательство для решения проблемы роста
26.08.2020 18:12
Экс-сотрудник Роспотребнадзора предстанет перед судом за попытку мошенничества
Следственный комитет РФ по Смоленской области завершил расследование уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Смоленской области, а также 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Подозреваемые обвиняются в посредничестве во взяточничестве в крупном размере и покушении на мошенничество с использованием своего должностного положения. По версии следствия,
26.08.2020 17:32
Двое смолян пополнили кошельки мошенников на 320 тысяч рублей
За сутки в полицию обратились двое граждан с заявлениями о пропаже денег с банковских карт, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Неизвестные, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, говорили о том, что необходимо продиктовать все реквизиты банковских карт якобы для предотвращения несанкционированного списания денежных средств со счетов. Заявители, жители Смоленска, в надежде сохранить свои сбережения
26.08.2020 15:07
На территории Смоленщины выявили 14 новых больных COVID-19
Число заболевших с начала пандемии коронавируса достигло 6085 человек, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 26 августа. За минувшие 24 часа в Смоленской области выявили 14 новых случаев заражения COVID-19, один летальный исход и 48 человек излечившихся. Так, за все несколько месяцев распространения коронавируса число выздоровевших достигло 5194 человек. Под медицинским наблюдением остаются 883 смолянина, из