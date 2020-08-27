Брянец в соцсети раскритиковал качество ремонта остановки на бульваре Щорса

Участник сообщества «Черный список. Брянск» во ВКонтакте раскритиковал качество ремонта остановки на бульваре Щорса в Володарском районе города.

«Стыд и позор администрации, подрядчикам, субпрдрядчикам и каждому дорожному рабочему лично за ремонт остановки бульвар Щорса! Сколько ж сил надо бессмысленно потратить чтобы сделать настолько хреново для людей!? Большая остановка! Конечная двух троллейбусных, автобусного и нескольких маршрутных такси, но на остановке нет никакого дешевого убогого навеса чтобы пассажиры, люлди (!) не ждали транспорт под дождём. Огромный остановочный «карман», два тралика и автобус встанут, но в середине — столб! На столбе крупной остановки жёлтый прямоугольник с расписанием автобусов. И он не врет! Он пустой! Нет на нем ничего, ибо нет общественного транспорта часами, развалились все! В начале десятого вечера приезжает электричка Жуковка — Брянск, и на конечной нет ничего! Не уехать! Из-за столба автобусы останавливаются на проезжей части — места не хватает, а часть до столба занята маршрутками номер 3, из-за которых не разобрать, что подъезжает к остановке. Водитель 38ой просто проехал мимо, потому что не видно пассажиров, а пассажирам не видно номера маршрутки. В конце остановки пешеходный переход. Зебра нарисована в луже! Новый асфальт и пешеходный переход в луже после небольшого дождя! Как это можно было так сделать? Кто это спроектировал для ЛЮДЕЙ!? Кстати, в остановочным кармане тоже лужа, и сегодня автобус, подьезжая, брызгнул на ожидающих свой транспорт, а на боку автобуса напоминание о губернаторских выборах. Позорники! Стыдно!», — написал он.

«Ну, лужи на остановках и пешеходных переходах после ремонта дорог — это наверное бонус такой для людей, причем подарили его жителям всех районов нашего славного города», — иронизирует одна из комментаторов.

Другая участница дискуссии констатирует, что не знает ни одного объекта в городе, который после ремонта не был бы без изъянов.

А некоторые иронизируют, что по брянским меркам то, что они видят на фото, это не лужи.