Директор брянского ДК четыре года платил зарплату несуществующему работнику

Уголовное дело хотят закрыть.

Директора Дома культуры в Климовском районе обвинили в служебном подлоге.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, директор ДК фиктивно оформил на работу своего знакомого. Ежемесячно он давал указания инспектору по работе с кадрами вносить в табели учета рабочего времени сведения о работе товарища, тогда как последний не проработал в ДК ни дня.

С сентября 2014 года по апрель 2018 года на несуществующего работника из муниципального бюджета потратили более 287 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Новозыбковский».

В ходе предварительного следствия директор Дома культуры признал свою вину и вернул в бюджет всю сумму.

Уголовное дело направили в суд для его прекращения. Работник культуры может отделаться судебным штрафом.