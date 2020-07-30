Руководство брянской компании осудят за взятки в Управление дорог

В уголовном деле фигурирует Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске генеральный директор коммерческой организации и его заместитель предстанут перед судом по обвинениям в даче взятки и посредничестве соответственно. Деньги почти три года передавались начальнику административно-хозяйственного отдела казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Брянской области».

Как сообщает региональное СУ СК РФ, в марте 2017 года гендиректор компании договорился со своей заместительницей, что та будет ежемесячно передавать 9 тысяч рублей начальнику административно-хозяйственного отдела дорожного управления. За взятки компания получала заключение нужных договоров.

По данным следствия, деньги начальнику административно-хозяйственного отдела заносили с марта 2017 года по январь 2020 года. Преступление выявили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

Расследование уголовного дела уже завершено – его направили в прокуратуру для утверждения и передачи в суд.