«Страшно за детей»: белобережцы требуют изолировать двух душевнобольных

«В магазин страшно детей послать», – жалуются они.
В группе Белых Берегов в соцсети появился крик о помощи. Местные жители требуют изолировать от общества двух душевнобольных мужчин, живущих в поселке.
«Сколько можно допускать то, что у нас в Белых Берегах происходит с душевнобольными людьми? Сколько можно издеваться над ними и нами? Почему их не помещают в лечебные учреждения? Они медленно погибают от алкоголя, от недоедания и других сопутствующих их образу жизни заболеваний. Дима по прозвищу Ежик вернулся из психиатрической клиники, пролежав там с марта месяца. Как его могли выписать? Он что, выздоровел? Он опять стоит около магазинов, попрошайничает и уже опять был замечен на кладбище, как и ранее, проявляет интерес к надгробиям наших умерших близких!» – пишут белобережцы.
По их словам, Дима – это полбеды. Не первый год терроризирует местных жителей мужчина по прозвищу Цыган. Раньше за ним присматривала мама – ее убил брат Цыгана.
«Агрессивен, проявляет нездоровый интерес к детям и животным. Нам сколько можно смотреть на этот ужас?! Есть у нас в поселке представители власти? Наведите, пожалуйста, распорядок, поместите этих людей на излечение, избавьте нас от этого ужаса!» – требуют жители Белых Берегов.
31.07.2020 16:03
Экс-руководитель предприятия в Смоленске оштрафован за налоговое преступление
Бывший руководитель муниципального унитарного предприятия признан виновным в налоговом преступлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. С апреля по июль 20189 года бывший руководитель организации путем расчетов через счета третьего лица скрыл от взыскания недоимки по налогам более 7,8 млн рублей. В отношении экс-руководителя было возбуждено уголовное дело по статье «сокрытие денежных средств,
31.07.2020 15:12
На улице Николаева в Смоленске обустраивают пешеходные дорожки
На улице Николаева в Смоленске продолжается ремонт тротуаров, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие занимаются обустройством пешеходных дорожек, меняют трамвайные пути и обновляют проезжую часть. На некоторых участках уложена плитка, чтобы горожане могли спокойно ходить по улице. Однако, в ведомстве отмечают, что ремонт еще не закончен. Перед введением объекта в эксплуатацию объект примет комиссия. После окончания
31.07.2020 14:37
Число выздоровевших от коронавируса смолян превысило 4000 человек
В Смоленской области выявили 23 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 31 июля. С начала пандемии 5656 смолян получили положительный результат на тест на коронавирус. Выздороветь удалось 4102 жителям региона. Из них 99 человек полностью вылечились от коронавируса в прошедший день. 101 смолянин, у которых диагностировали коронавирус, умер. За минувшие сутки умерли
30.07.2020 15:19
Более 200 км путей отремонтировано в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании
Смоленском регионе МЖД продолжается ремонтно-путевая кампания. С апреля текущего года железнодорожниками проведен ремонт 209 км железнодорожного полотна (65% от запланированного объема), заменено 17 стрелочных переводов. В августе планируется отремонтировать 8,7 км железнодорожного пути на перегоне Сафоново – Милохово и станции Сафоново. Ремонтные работы направлены на обеспечение безопасности и надежности функционирования железнодорожной инфраструктуры.
30.07.2020 15:18
В смоленских парках ремонтируют скамейки и урны
Рабочие благоустроили три парка Смоленска, сообщает пресс-служба городской администрации. Работы прошли в сквере у кинотеатра «Октябрь», парке Пионеров и мемориале по проезду «Маршала Конева». Рабочие отремонтировали скамейки и урны. Кроме того на улицах Фрунзе, Кутузова, Лавочкина, Крупской (в районе домов 53,55,57,59,61,61А), Витебском шоссе, бульваре Гагарина рабочие привели в порядок траву. На Досуговском шоссе и Водяном
30.07.2020 14:43
Еще 108 смолян, которые болели коронавирусом, вылечились
В Смоленской области выявили 24 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб сегодня, 30 июля. Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 5633 человек. 4003 смолян прошли лечение и выздоровели. Число выздоровевших (108) за сутки в четыре раза превысило число новых случаев. За минувшие сутки умерли еще три смолянина, у которых ранее подтвердился коронавирус.