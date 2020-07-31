«Страшно за детей»: белобережцы требуют изолировать двух душевнобольных

«В магазин страшно детей послать», – жалуются они.

В группе Белых Берегов в соцсети появился крик о помощи. Местные жители требуют изолировать от общества двух душевнобольных мужчин, живущих в поселке.

«Сколько можно допускать то, что у нас в Белых Берегах происходит с душевнобольными людьми? Сколько можно издеваться над ними и нами? Почему их не помещают в лечебные учреждения? Они медленно погибают от алкоголя, от недоедания и других сопутствующих их образу жизни заболеваний. Дима по прозвищу Ежик вернулся из психиатрической клиники, пролежав там с марта месяца. Как его могли выписать? Он что, выздоровел? Он опять стоит около магазинов, попрошайничает и уже опять был замечен на кладбище, как и ранее, проявляет интерес к надгробиям наших умерших близких!» – пишут белобережцы.

По их словам, Дима – это полбеды. Не первый год терроризирует местных жителей мужчина по прозвищу Цыган. Раньше за ним присматривала мама – ее убил брат Цыгана.

«Агрессивен, проявляет нездоровый интерес к детям и животным. Нам сколько можно смотреть на этот ужас?! Есть у нас в поселке представители власти? Наведите, пожалуйста, распорядок, поместите этих людей на излечение, избавьте нас от этого ужаса!» – требуют жители Белых Берегов.