В Брянске штрафуют владельцев мешающих мусоровозам машин

Автомобилисты бросают машины где попало.
В Брянске привлекут к ответственности двух водителей, чьи машины помешали вывести мусор по графику.
Как сообщает АО «Чистая планета» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области, на этой неделе в полицию переданы два заявления с просьбой привлечь к ответственности нарушителей правил парковки.
Нередко, рассказали в компании, автовладельцы бросают машины там, где им удобно, не соблюдая правил и не думая о других участниках дорожного движения.
Из-за таких водителей на этой неделе транспортные компании не смогли вовремя вывезти мусор с контейнерных площадок по улице Голицына, 2, и Романа Брянского, 27, в Советском районе.
Жителей областного центра просят соблюдать правила парковки и не мешать водителям мусоровозов вовремя исполнять свою работу. Об автохамах можно сообщать в дежурную часть УГИБДД по Брянской области по телефону 74-36-84 или в дежурную часть УГИБДД по городу Брянску по телефону 74-71-02.
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