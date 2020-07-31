В Брянске штрафуют владельцев мешающих мусоровозам машин

Автомобилисты бросают машины где попало.

В Брянске привлекут к ответственности двух водителей, чьи машины помешали вывести мусор по графику.

Как сообщает АО «Чистая планета» – региональный оператор по обращению с ТКО на территории Брянской области, на этой неделе в полицию переданы два заявления с просьбой привлечь к ответственности нарушителей правил парковки.

Нередко, рассказали в компании, автовладельцы бросают машины там, где им удобно, не соблюдая правил и не думая о других участниках дорожного движения.

Из-за таких водителей на этой неделе транспортные компании не смогли вовремя вывезти мусор с контейнерных площадок по улице Голицына, 2, и Романа Брянского, 27, в Советском районе.

Жителей областного центра просят соблюдать правила парковки и не мешать водителям мусоровозов вовремя исполнять свою работу. Об автохамах можно сообщать в дежурную часть УГИБДД по Брянской области по телефону 74-36-84 или в дежурную часть УГИБДД по городу Брянску по телефону 74-71-02.