Брянские эксперты обсудили перспективы отечественной науки

Брянские эксперты высказались о тенденциях развития науки и технологий в России.

В день российской науки участники «Экспертного клуба» обсудили достижения в этой отрасли и перспективы для ученых.

Так, ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что развитие науки невозможно без целостного мировоззрения ученых.

«Когда же в университет приходит человек, не владеющий логикой и не имеющий общего представления о мире, то из него удастся вырастить, разве что «узкого специалиста», умеющего тщательно выполнять свои профессиональные обязанности, не очень понимая закономерностей и принципов, взаимосвязей, сути вещей», – сказал эксперт.

Валерий Егорушкин уверен, что на государственном уровне эту проблему понимают.

«В школах всё больше внимания уделяется не просто обучению, но формированию научного мировоззрения. Конечно же, эта работа не даст сиюминутного результата, но позволит вырастить поколения ученых, которым и предстоит превратить Россию в научную державу», – заключил ректор брянского вуза.

Гендиректор регоператора «Чистая планета» Владимир Чашников отметил, что брянские университеты сотрудничают с предприятиями.

«Фактически, университеты, как учетные и исследовательские центры, включаются в решение задач, стоящих перед предприятиями. Синергия даёт свои результаты, вполне заметные как в аграрном, так и в промышленном секторе. С другой стороны, многие предприятия, в поиске путей совершенствования технологий, создают, по сути, «внутренние НИИ», позволяющие вести научные исследования. Этот путь развития также имеет ощутимый экономический эффект», – уверен эксперт.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта Брянской области Руслан Егоров подчеркнул, что развитие сильного государства строится в том числе на научных достижениях.

«Российская наука всегда отличалась прорывной способностью изменять ход, в том числе, технологического прогресса и задавать тон мировым тенденциям! Можно счесть парадоксальным, но именно во времена сильных исторических потрясений и переустройств, военных катаклизм и противостояний, учёные нашей страны разрабатывали и создавали одни из самых перспективных и новаторских идей, внедрений и технологий, что и по сей день является следствием истинных устремлений работать на благо России!» – добавил эксперт.

Руслан Егоров отметил, что в России необходимо развитие собственного пути научного поля.

«Важно формировать и государственный заказ на принципиально новые, радикально прорывные и являющиеся сквозными, разработки и технологии, которые смогут кардинально изменить существующую ситуацию в сторону их отечественной приоритетности!» – заключил Егоров.