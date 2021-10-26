Жители Белых Берегов пожаловались на некачественный ремонт дороги (ВИДЕО)

По их словам, недоработки при ремонте привели к поднятию ливневых вод.

Жители Белых Берегов пожаловались на некачественный ремонт дороги по улице Привокзальной.

«Белобережцы и особенно жители данного района не нарадуются данному обновлению. Все это, конечно, хорошо, но, как всегда, почему-то в бочке меда отыскалась злополучная ложка дегтя. Многие возмущены тем, что в очередной раз все упирается в старую болячку поселка. На этой улице, как, впрочем, и на многих других, некорректно работает ливневая канализация. Жильцы крайних домов пересыпали дренажную канаву. Во время нынешнего ремонта рабочие слишком высоко положили трубу под дорогой, что привело к поднятию ливневых вод, которые, в свою очередь, новую дорогу уничтожат этой же зимой», – сообщает группа поселка в соцсетях.

Белобережцы просят поселковую администрацию «серьезно отнестись к данной проблеме и принять меры».

Одна их местных активисток Галина Маширова отметила, что «проблему дренажа в поселке нужно решать комплексно, а не в рамках отдельных улиц».

«Когда Белые Берега строились, была выкопана целая сеть дренажных канав. Так как местность у нас низкая и грунтовые воды очень близко, при застое воды сразу начинается заболачивание. Еще в 70-х годах прошлого века канавы содержались в порядке и исправно работали. Сейчас эта сеть канав почти уничтожена… Я думаю, администрации поселка нужно осознать, что проблема существует. Нужно найти профильную проектную организацию и заказать проект восстановления дренажный системы поселка. И начать ее восстанавливать. И следить за ее сохранностью и работоспособностью. Иначе сгниют фундаменты домов и будет много проблем», – обратилась она к чиновникам.