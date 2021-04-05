Фанатов просят поддержать «Динамо-Брянск» в матче с «Торпедо»

Игра состоится 7 апреля на брянском поле.

7 апреля на стадионе «Динамо» в Брянске пройдет футбольный матч между брянским «Динамо» и московским «Торпедо». Игра начнется в 18.00.

Как сообщает региональное правительство, это один из самых долгожданных и принципиальных матчей сезона Олимп-Первенства-ФНЛ. Динамовцы должны решить главную задачу – сохранить прописку в ФНЛ. Для этого нужно набрать максимум очков в оставшихся девяти играх первенства.

«Важным фактором успеха, особенно в домашних встречах, должны стать неравнодушные фанаты, ради которых команда будет биться на футбольном поле. Приглашаем всех любителей футбола на матч!» – обращается к болельщикам брянское правительство.

Билеты можно приобрести на сайте kassir, в кассах стадиона они появятся во вторник, 6 апреля. Продажа начнется в 10.30 и будет продолжаться до начала поединка.

Напомним, после серии проигрышей 3 апреля игроки брянского «Динамо» наконец одержали победу в матче с ярославским «Шинником». Гол в команду противника забил Максим Васильев.