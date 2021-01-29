Лыжник с Брянщины Александр Большунов выиграл очередной этап Кубка мира

Спортсмен завоевал золотую медаль в гонке на 15 километров свободным стилем в шведском Фалуне.

Лыжник и уроженец Брянщины Александр Большунов завоевал очередную золотую медаль на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне (Швеция).

В гонке на 15 километров свободным стилем Большунов финишировал первым, преодолев дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды. Серебряного призера из Новрегии Хегстада Крюгера наш змляк обошел на 1,8 секунды. Третье место также завоевал спортсмен из Новегии Сьюр Рете.

Ранее Большунов и вся российская команда, в составе которой он выступал, были дисквалифицированы из-за его поведения, которое судьи сочли неспортивным, в финском городе Лахти. Во время этафеты Большунова подрезал лыжник из Финляндии. Российский спортсмен толкнул его и ударил палкой, а после финиша врезался в него на лыжах.