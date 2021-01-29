Лыжник с Брянщины прокомментировал инцидент на этапе Кубка мира в Финляндии

Большунов заявил, что не хотел таранить финского спортсмена, но не смог вовремя затормозить из-за сломанного крепления.

Российский лыжник и уроженец Брянской области Александр Большунов объяснил случившийся в прошлые выходные конфликт с финским спортсменом на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Спортсмен пояснил, что хотел только поговорить с соперником, а врезался в него только потому что не смог вовремя остановиться из-за сломавшегося крепления. В то же время Большунов заверил, что сожалеет об инциденте и больше так делать не будет.

В то же время он выразил недоумение, что дисквалифицирваны были только россияне, в то время как финский спортсмен тоже повел себя неспортивно.

В минувшие выходные во время гонки спортсмен из Финляндии подрезал Большунова на лыжне. В ответ россиянин оттолкнул соперника и ударил лыжной палкой. А после фининша врезался в него на лыжах. За этот поступок вся команда, в составе которой выступал Большунов, была дисквалифицирована и лищена бронзовых медалей. Награда досталась второй российской команде, которая пришла к финишу четвертой.