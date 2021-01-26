Лыжника с Брянщины обвинили в неспортивном поведении

Конфликт Александра Большунова с финнами обернулся дисквалификацией всей российской команды.
Команда российских лыжников, участвовавшая в эстафете этапа Кубка мира по лыжным гонкам в финском городе Лахти оказалась дисквалифицирована. Причиной такого решения стал конфликт Александра Большунова с соперниками из местной команды. Поведение уроженца Брянщины по отношению к финским лыжникам было признано неспортивным.
Во время эстафеты Большунов возмутился поведением финского лыжника Йони Мяки, который подрезал его. Большунов в ответ отмахнулся и ударил соперника палкой. А на финише врезался в финских спортсменов.
Дисквалификация не помешала россиянам вернуться с состязаний с наградой. Вторая российская команда, участвовавшая в эстафете, в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина , Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова завоевала брозовую медаль.
Золото по итогам эстафетной гонки досталось норвежцам, серебро — финнам.
8 января Большунов выиграл пятую подряд гонку «Тур де Ски», победив в масс-старте на 15 км в рамках многодневной гоник на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ил-Фиемме.
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