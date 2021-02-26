Опубликовано расписание «Лыжни России» в Брянске

В рамках соревнований планируется 11 забегов.
27 февраля на Кургане Бессмертия в Брянске пройдет 39-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России –2021».
Ежегодно в ней принимают участие тысячи жителей региона. В этом году планируется провести 11 забегов, сообщили в мэрии.
Программа соревнований:
9.30-11.00 – приезд команд, регистрация новых участников.
11.35 – построение на торжественное открытие.
11.40 – торжественное открытие.
12.00 – старт.
Время стартов:
– 12.00, юноши 2003 г. р.
– 12.10, девочки 2003 г. р.
– 12.25, VIP-забег (мужчины, женщины).
– 12.35, мужчины 1956-1960 г. р.
– 12.45, женщины 1956-1960 г. р.
– 13.00, мужчины 1961-1977 г. р.
– 13.10, женщины 1961-1977 г. р.
– 13.25, мужчины 1978-1989 г. р.
– 13.35, женщины 1978-1989 г. р.
– 13.45, женщины 1990-2002 г. р.
– 14.00, мужчины 1990-2002 г. р.
Напомним, в день соревнований в Брянске запретят парковку у Кургана Бессмертия.
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