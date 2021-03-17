В Брянске полицейские провели товарищеский футбольный матч
Спортивное мероприятие было посвящено 84-й годовщине образования подразделений экономической безопасности.
В преддверии профессионального праздника состоялся товарищеский матч по футболу между командами УЭБиПК УМВД России по Брянской области и ОЭБиПК УМВД России по Брянску.
Победу во встрече одержала команда УЭБиПК УМВД России по Брянской области. Лучшим игроком матча был признан капитан команды ОЭБиПК УМВД России по Брянску Алексей Дембовский.
Участники матча были награждены памятными кубками.
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