Ветеран СВО из Злынки стал четвёртым на соревнованиях по кибатлетике

Ветеран спецоперации из Злынки стал четвёртым на Первенстве России по кибатлетике. Об этом рассказали в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Москве в рамках программы комплексной реабилитации «С Кибатлетикой строим будущее» прошло Первенства России по кибатлетике. В соревнованиях участвовали более 50 человек с протезами из 50 филиалов фонда «Защитники Отечества».

Четвёрное место занял военнослужащий Валентин из Злынки.

«Я очень рад, что мне удалось попасть на соревнования такого уровня! Первенство по кибатлетике показало мне, что силы и возможности человека ничем не ограничены. Было бы желание!» — рассказал Валентин.