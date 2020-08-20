Кандидата в брянские губернаторы от КПРФ снова обвинили в недостаточной активности

В адрес кандидата в губернаторы Брянщины от КПРФ Андрея Архицкого на предстоящих 13 сентября выборах снова звучат обвинения в недостаточной активности. Некоторые брянские СМИ констатируют, что на улицах города не были замечены агитационные билборды кандидата от коммунистов, в то время как его конкуренты на них уже засветились.

В качестве объяснения этого феномена озвучивается версия, что Архицкий якобы сам низко оценивает свои шансы на победу и поэтому предпочитает не тратить деньги впустую. Между тем ранее кандидата от КПРФ уже обвиняли в «сливе» выборов на основании того, что не была замечена его активность при сборе подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, в то время как депутатского ресурса КПРФ для преодоления муниципального фильтра было недостаточно. Однако вскоре после этого Андрей Архицкий сдал в облизбирком требуемое количество подписей и был благополучно зарегистрирован кандидатом в губернаторы.

Стоит также отметить, что и конкуренты Архицкого, включая действующего губернатора Александра Богомаза, тоже ограничивают предвыборную активность этими самыми билбордами. Исключение составил пока только кандидат от Казачьей партии России Сергей Чернышов, который устроил молодежный велопробег в честь Дня молодежи.

Один из брянских политических Телеграм-каналов на днях также костатировал недостаточную, по оценке его ведущих, политическую активность и у действующего губернатора Александра Богомаза, который вместо этого сосредоточился на повседневных задачах. Ведущие канала, которые поддерживают действующего главу региона, констатировали, что пока он сконцентировал усилия на хлебе, конкуренты по предвыборной борьбе могут получить фору за счет зрелищ.

Впрочем, на фоне общей низкой предвыборной активности всех кандидатов Андрея Архицкого можно назвать лидером по инфоповодам для СМИ именно в предвыборном контексте — как раз за счет периодически появляющихся в местных СМИ обвинений, что кандидат от КПРФ «сливает» выборы. Про конкурентов и в таком ключе не пишут, а действующий губернатор, который упоминается в СМИ в контексте деятельности на этом посту, не в счет.

Ранее мы также сообщали, что на состоявшемся на днях круглом столе в Экспертном институте социальных исследований, который был посвящен региональным выборам, участники констатировали смещение акцентов в предвыборной борьбе из политической плоскости в социальную. Еще в 2019 году в выигрыше оказались кандидаты, которые делали основной упор на «социалку». А в 2020 году вследствие пандемии коронавируса и ее последствий в социальной и экономической сферах эта тендеция только усилилась.