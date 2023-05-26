Город32

Брянские легкоатлетки выиграли эстафету на Чемпионате России

2023, 26 мая 19:21 Спорт
Брянские легкоатлетки выиграли эстафету на Чемпионате России
Источник фото

Брянские легкоатлетки завоевали «золото» эстафеты на Чемпионате России в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике завершается в Сочи. В заключительный день сборная Брянской области приняла участие в эстафетном беге 4х100 метров. Четыре спортсменки спортшкол Анастасия Волкова, Полина Шауло, Ирина Сидоренко  и Вера Филатова преодолели дистанцию за 45.92 секунды. Команда завоевала «золото»  Чемпионата России. 

Ранее серебряную награду в  прыжках в длину получила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Кристина Гурская. 

 

Читайте также
Брянец завоевал три медали на Суперкубке мира
29 марта 15:20
Брянец завоевал три медали на Суперкубке мира
Брянская легкоатлетка взяла «бронзу» чемпионата России
07 марта 09:16
Брянская легкоатлетка взяла «бронзу» чемпионата России
Брянский прыгун стал вторым на Чемпионате России
07 марта 08:08
Брянский прыгун стал вторым на Чемпионате России
Зимний спортивный сезон стартовал на Брянщине
02 декабря 14:27
Зимний спортивный сезон стартовал на Брянщине

Новости регионов

26.05.2023 15:17
Квест по безопасности провели железнодорожники для смоленских школьников
Сегодня в средней школе №24 г. Смоленска железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели интерактивный квест в рамках акции «Уступи дорогу поездам!», направленной на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Ребята с интересом выполняли различные задания, которые позволили им больше узнать о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о важности соблюдения правил
25.05.2023 13:20
22 – 28 мая Что нужно знать о предварительном голосовании?
Смоляне могут принять участие в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Кандидаты, которых выберут жители, и будут представлять партию на основных выборах в Смоленскую областную Думу в сентябре. Что такое предварительное голосование? «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая выбирает кандидатов на основные выборы не в партийных кулуарах, а прислушиваясь и доверяя мнению смолян.
24.05.2023 12:50
Дорожные знаки
Какие транспортные артерии региона отремонтируют в 2023 году? Смоленскую область в 2023 году ждёт масштабный дорожный ремонт. Всего будет отремонтировано около 400 км дорог. На каких участках ждать дорожных рабочих, где пройдёт ямочный, а где капительный ремонт, что будет с улицами Твардовского и Нормандия-Неман? Об этом и многом другом рассказал начальник департамента Смоленской области по
24.05.2023 12:49
Летопись родного края
В Смоленске подвели итоги и наградили победителей и призеров конкурса школьных музеев. Один из них занял второе место в ЦФО и получил сертификат на 300 тысяч рублей – награды смолянам вручил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.  Музей школы №33 в Смоленске всегда открыт для учеников – здесь не только проводят экскурсии, но и уроки для

Актуальные темы

Общество
Ещё 27 новых троллейбусов получит Брянск
Общество
Брянский ансамбль получил Гран-при Международного конкурса
Происшествия
Пассажирка мотоцикла сломала ноги в аварии в Брянске
Происшествия
Два водителя погибли в ДТП на брянской трассе
Лента новостей
Жилой дом уничтожен при обстреле брянского села

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции
На дальней станции сойду: Wink покажет документальный сериал «Поуехавшие» об историях горожан, начавших свое дело в провинции

23 мая в Wink состоится премьера документального проекта «Поуехавшие» (16+). Восемь эпизодов сериала — это вдохновляющие истории о людях, которые уехали из больших городов в российскую глубинку, чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих.

Расписание двух пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в конце мая на время ремонта пути
Расписание двух пригородных поездов на Унечском направлении в Брянской области изменится в конце мая на время ремонта пути

В Брянской области 29 и 30 мая пройдут плановые путевые работы по смене рельсовых плетей на станции Почеп. Технологическое «окно» продлится с 10:00 до 14:30.

Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей
Брянскэнерго создает четвертый высокоавтоматизированный район электрических сетей

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» ведутся работы по созданию в регионе четвертого высокоавтоматизированного района электрических сетей на базе Почепского РЭС.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.