Брянские легкоатлетки выиграли эстафету на Чемпионате России

Брянские легкоатлетки завоевали «золото» эстафеты на Чемпионате России в Сочи. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Командный чемпионат России по лёгкой атлетике завершается в Сочи. В заключительный день сборная Брянской области приняла участие в эстафетном беге 4х100 метров. Четыре спортсменки спортшкол Анастасия Волкова, Полина Шауло, Ирина Сидоренко и Вера Филатова преодолели дистанцию за 45.92 секунды. Команда завоевала «золото» Чемпионата России.

Ранее серебряную награду в прыжках в длину получила воспитанница брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Кристина Гурская.