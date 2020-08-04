Областной суд оставил в силе приговор виновнику смертельного ДТП у «Аэропарка»

Брянский областной суд отказался смягчать приговор суда первой инстанции жителю Советского района, который был признан виновным в смертельном ДТП с двумя погибшими и пострадавшим в районе ТЦ «Аэропарк» в Брянске. Об этом во вторник сообщила областная прокуратура.

Советский районный суд установил, что осужденный в полночь 17 января ехал по Объездной улице на Тойоте Камри с сильным превышением скорости пошел на обгон и после выезда на встречную полосу столкнулся лоб в лоб со Шкодой Октавией, которая шла по своей полосе движения.

Двое пассажиров Шкоды от полученных травм умерли, а водитель получил тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновника смертельного ДТП к пяти годам колонии-поселения и на два с половиной года лишил права садиться за руль.

Защитник осужденного счел такой вердикт суда слишком суровым. Но областной суд, куда он обжаловал приговор, согласился с доводами стороны обвинения и оставил решение суда первой инстанции в законной силе.