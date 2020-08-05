В правительстве региона чиновники обсудили подготовку к зиме

На состоявшемся на днях совещании при заме губернатора Алексанре Резунове обсудили, как коммунальщики региона готовятся к отопительному сезону.

Власти Брянска подготовили программу проверки готовности к зиме поставщиков тепла, теплосетей и потребителей тепловой энергии в областном центре. В нее вошли 28 поставщиков тепла, 159 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, в том числе с крышными и пристроенными котельными, 189 образовательных учреждений, 19 учреждений культуры, семь — физкультуры и спорта, 30 — здравоохранения и три учреждения демографической политики.

Подготовка к зиме в областном центре началась еще 15 мая.

На особом контроле системы отопления жилых домов, поверка приборов учета тепла, установка расчетных элементов, подготовка источников тепла и теплотрасс. Проверяется также задолженность перед поставщиками энергоресурсов, утепление зданий и центральных тепловых пунктов, трубопроводов, арматуры и изоляции, счетчики, наличие схем и инструкций для персонала.

Зам мэра Брянска Станислав Кошарный рассказал, что сейчас в центре внимания переподключение домов, которые прежде получали тепло из ведомственных котельных. Те обслуживать брянцев отказались. К отопительному сезону в мэрии планируют завершить этот процесс. В городе уже введены в строй две котельные, которые возьмут на обслуживание горожан, прежде получавших тепло от котельной Брянского завода красок и Брянского завода силикатного кирпича. До конца октября заработают котельные, которые примут бывших потребителей Теплопоставки и Котельной Электроаппарат. Городские власти держат на контроле и подготовку действующих котельных.

Из 146 котельных Брянсккоммунэнерго, по словам генерального директора предприятия Александра Грабова, готова к эксплуатации половина. Некоторые котельные работали в мае и даже июне, поэтому их отключили и начали готовить к зиме позже. За последние годы также заменили 25% теплотрасс.

— В Брянске из 21 км мы уже заменили 15 км, в ближайшие 1,5 — 2 месяца эту работу мы завершим и в целом, планируем увеличить где-то на 20 процентов замену. Никаких опасений по запуску котельных у нас нет. Мы располагаем необходимым штатом специалистов и техникой. В целом по области сегодня готовность котельных около 80 процентов. Хочу еще отметить по теплотрассам — за последние годы мы заменили 103 км в двухтрубном исчислении теплотрасс, а это и большая протяженность, и сложные переходы, под дорогами, железнодорожными путями. Мелкие ремонты мы можем закончить и за неделю, но чтобы все было сделано качественно мы тщательно подходим к ремонту, и в августе планируем завершить текущие работы. Конечно, самый большой объем работ это в Бежицком районе, и мы просим с пониманием отнестись к временным трудностям жителей района. Из 103 км почти половина — это работа именно в Бежице. Ведь там есть такие трубы, которые никогда не делали, а мы эту работу ведем, по 5–6 процентов меняем, это, конечно же, не позволяет нам сразу все поменять, но мы продолжаем необходимые работы, чтобы наши жители качественно получали тепло. Мы в августе отчитаемся по проделанной работе в Бежице и уже нацеливаем несколько бригад для оперативной работы именно к началу отопительного сезона в этом районе, — сказал Граборов.