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Брянские поисковики нашли закладную табличку храма 18 века

2024, 20 декабря 14:13 Общество
Брянские поисковики нашли закладную табличку храма 18 века
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Брянские поисковики нашли закладную табличку храма 18 века при раскопках в селе Нивном. Об этом сообщило издание «КП-БРЯНСК».

 

 

Поисковики объединения «Отечество» провели раскопки в селе Нивном Суражского района. Председатель организации Александр Соболева поднял из шурфа с глубины двух метров старинную свинцовую табличку. На ней с надписью:

«Заложи сей олтарь Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в церкви Рождества Пресвятыя Богородицы в селе Нивном при державе благочестивейшия самодержавнейшия великия государыни императрици Елисавет Петровни всея России и при наследнике ея благоверном Государе и великом князе Петре Федоровиче и при супруге его благоверной Государыне великой княгине Екатерине Олексеевне и благоверном государе великом князе Павле Петровиче благословением святейшего правительствующаго всероссийского Синода и преосвященного Ираклея епископа Чернеговского и Новогородка Северского протопопом Мглинским Иоанном Яновским в лето от сотворения мира 7269 а от рождества Бога слова 1761 месяца априля 3 дня».

Историк-краевед Григорий Кожурин рассказал, что в 2006 году на этом месте поисковики вели работы, связанные с увековечением памяти русских генералов Константинова и Лишина. На раскопках и обнаружили закладную табличку храма. Но артефакт оставили на месте находки.

«Спустя почти два десятилетия, после того, как Брянская епархия попросила брянских поисковиков извлечь её, поисковики вернулись на место экспедиции и подняли артефакт», — уточнил Григорий Кожурин.

Табличку передали на хранение в Суражский краеведческий музей.

 

 

Фото: поисковое объединение «Отечество»

 

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