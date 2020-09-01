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Житель Комарчинского района возместил ущерб за незаконный вылов карася

01 сентября 13:29 Происшествия
Житель Комарчинского района возместил ущерб за незаконный вылов карася
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Брянский природоохранный прокурор утвердил обвинение по уголовному делу 54-летнему жителю Комаричского района. Он обвиняется в незаконном вылове рыбы.

В мае 2020 года мужчина с помощью сетей незаконно поймал 16 карасей на пруду, расположенном на реке Литижка (бассейн р. Усожа) Комаричского района Брянской области. Ущерб рыбных запасов Российской Федерации равен 8 000 рублей.

Обвиняемый возместил ущерб в полном объеме еще на стадии предварительного расследования уголовного дела.

Материалы уголовного дела направлены в мировой судебный участок Комаричского района.

Напомним, в реке Десне массово гибнет рыба.

 

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