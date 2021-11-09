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Брянский губернатор рассказал об итогах локдауна и «некорректных» блогерах (ВИДЕО)

2021, 09 ноября 12:00 Общество
Брянский губернатор рассказал об итогах локдауна и «некорректных» блогерах (ВИДЕО)
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Александр Богомаз дал интервью телеканалу «Россия 24».

8 ноября на телеканале «Россия 24» губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об итогах локдауна в регионе и некорректной подаче информации со стороны блогеров.

На вопрос о нерабочих и праздничных днях и продлении ограничений губернатор сообщил: «В Брянской области ежедневно заболевают 508-510 человек. Мы видим, что за эти семь дней, в которые был введен локдаун, темпы роста заболеваемости снизились до 5,9%, хотя на предыдущей неделе было 15,8%, а ранее было 17-22%, темпы росли. Сегодня мы видим, что выходим на плато, когда заболеваемость стабилизировалась. Если говорить о заболевших, кто находится на лечении дома, то это 7222 человека. В госпиталях проходят лечение 2099 человек. Всего в госпиталях есть 2320 мест, сейчас свободна 221 койка, а также при необходимости готовы вступить в строй четыре госпиталя на 700 мест. В конце декабря мы вводим еще одну больницу, хирургический корпус, где также будет развернут инфекционный госпиталь и будет производиться лечение за счет областного бюджета. Да, мы вводили, как и по всей стране, ограничения на семь дней. С сегодняшнего (с 8 ноября. – Прим. ред.) область и вся экономика работает. Есть лишь частичные ограничения на спортивные и культурные мероприятия. В школах с пятого класса и выше продлили каникулы еще на неделю. Все остальные работают, в том числе детские сады и младшие классы в школах».

На вопрос о том, было ли решение не продлевать нерабочие дни принято в последний момент или виновато некорректное размещение информации, Богомаз заявил: «Просто получилась некорректная информация. Как бы сказать покорректней? Наши как бы блогеры выбросили информацию, чтобы попасть в топ, а центральные каналы взяли у них информацию, хотя можно было прочитать на сайте правительства о том, что никто не вводит ограничения. Как раз в этот день состоялось заседание штаба, на штабе были все. И я сказал, что мы продлили те ограничения, которые мы продлили. А именно спортивные, культурные. А, на посещение еще больших торговых центров площадью более 100 квадратных метров. Остальная экономика, сельское хозяйство, промышленность – они все работают».

По его словам, на сегодняшний день в Брянской области вакцинировались 431 838 человек, а с учетом ревакцинации – 467 669 человек.

«Если взять вот эти выходные, то мы видим, что ежедневно у нас вакцинировались и ревакцинировались порядка 5,5 тысячи человек. Из них около 4 тысяч – это вакцинация и порядка 1,5 тысячи человек – ревакцинация. Мы видим, что в последние две недели люди пошли более активно на вакцинацию. Самое важное, мы имеем статистику на основании тех данных, которые мы имеем за прошедший год: сколько у нас людей вакцинировалось, сколько у нас заболело вакцинированных – а это менее 0,7%, сколько заболело невакцинированных – а это 15-20%, сколько умерло. Мы видим, что разница между умершими – теми, что вакцинированы, и теми, что невакцинированы, – порядка 100 раз. Самое важное, те, кто умерли, вакцинированные, – это люди старше 75 лет со всеми сопутствующими заболеваниями. Реальные факты и показатели позволяют людям донести, что одно спасение у нас у каждого, защитить себя, своих родных, близких, знакомых – это пройти вакцинацию и остаться просто живым», – заключил брянский губернатор.

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